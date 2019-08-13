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Девушка, которую ударил полицейский, не признала вину в нарушении на митинге

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Дарья Сосновская, которую ударил полицейский во время несогласованной акции в Москве в 10 августа, не признает винe в нарушении порядка проведения митинга, сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

По её словам, девушка получила больничный, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

Сосновской вменяется административное правонарушение по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга).

10 августа состоявшийся в Москве на проспекте Сахарова согласованный митинг "Вернем себе право на выборы-3" собрал по данным МВД, 20 тыс. человек, по данным волонтерской организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тыс. человек. Среди главных требований протестующих - допуск до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел в отношении задержанных активистов на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

После окончания согласованного митинга 10 августа часть протестующих отправилась на "прогулку" в центре Москвы, которую полиция расценила как несанкционированное мероприятие. После этого в интернете появилось вызвавшее резонанс видео, на котором сотрудник полиции при задержании бьет Сосновскую по голове и в живот.

В понедельник Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела против ударившего ее сотрудника полиции по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В заявлении она написала, что сделала замечание полицейским из-за жесткого задержания инвалида, а затем и сама была задержана. При этом с нее на землю упали очки, ей заломили руки, а позже один и полицейских ударил ее в живот. Кроме того, по cловам Cосновской, ее ударили по голове при попытке посадить в автозак.

Позже в понедельник столичная полиция сообщила о начале служебной проверки по этому инциденту.

Тем временем в соцсетях и СМИ распространилась версия о личности сотрудника полиции, ударившего девушку. В публикациях назывались его имя, фамилия и должность. Между тем в полиции заявили, что эта информация не соответствует действительности, и упомянутый полицейский отношения к инциденту не имеет.

Дарья Сосновская Москва

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