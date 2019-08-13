СПЧ не обнаружил признаков массовых беспорядков на акции 27 июля в Москве

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека проанализировал информацию о событиях 27 июля в центре Москвы и не нашел признаков массовых беспорядков.

"В результате анализа сведений, полученных как в ходе личного наблюдения, так и мониторинга информационных ресурсов, членами Совета не было выявлено свидетельств того, что несанкционированное шествие по центральным улицам Москвы 27.07.2019 сопровождалось массовым применением насилия со стороны участников публичного мероприятия", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте СПЧ во вторник.

Члены Совета, отмечается там, не обнаружили и "следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ".

В связи с этим ряд членов СПЧ, следует из сообщения, не видят оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 212 УК РФ "Массовые беспорядки", которые, исходя из формулировки статьи в Уголовном кодексе, должны сопровождаться "насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, отравляющих веществ, оказание вооруженного сопротивления представителю власти".

В СПЧ отмечают, что по сведениям ГУ МВД России по Москве, за медицинской помощью обратились только 12 граждан и два сотрудника Росгвардии, при этом полиция не предоставила сведений о том, что травмы были получены от участников акции. Это, по мнению правозащитников, не позволяет говорить также о "массовости" применения насилия.

Председатель СПЧ Михаил Федотов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ во вторник.

В письме к генпрокурору Юрию Чайке Федотов напоминает о 31-й статье Конституции, в которой зафиксировано право граждан "мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование".

Также СПЧ "учитывает прецедентную практику Европейского суда по правам человека, исходящую из понимания того, что публичные власти должны проявлять определенную толерантность по отношению к мирным собраниям даже тогда, когда они могут вызвать некоторое нарушение обыденной жизни, включая помехи уличному движению, поскольку иначе свобода собраний лишилась бы своего существа".

Также в практике ЕСПЧ считается, что "государство должно воздерживаться от применения произвольных мер, могущих нарушить право на мирные публичные акции; исполнение правил, регулирующих порядок публичных собраний, позволяя властям минимизировать помехи уличному движению и принять иные меры безопасности, не может быть самоцелью и не должно создавать скрытые препятствия для реализации защищаемой названной Конвенцией свободы мирных собраний".

Акция 27 июля прошла в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Она не была согласована. В тот день в центре города задержали больше тысячи человек. Затем СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.