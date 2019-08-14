Правозащитники пожаловались в СК на жестокость силовиков на акции 27 июля

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Фонд "Общественный вердикт" с начала месяца направил уже три обращения в Следственный комитет в связи с чрезмерным применением силы сотрудниками полиции и Росгвардии на несогласованной акции оппозиции в Москве 27 июля.

Адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова обратилась через электронную приемную к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В обращении говорится о жестких действиях сотрудников полиции и Росгвардии к участникам несогласованного митинга 27 июля.

В обращении приводятся ссылки на видео в интернете, на которых сотрудники правоохранительных органов необоснованно применяют силу к уже задержанным, в том числе несовершеннолетним, которые не оказывают никакого сопротивления.

Правозащита попросила проанализировать эти видеозаписи, дать правовую оценку действиям силовиков и возбудить уголовные дела.

В поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму с середины июля в Москве прошли несколько согласованных и несогласованных акций. Последний митинг, 10 августа, собрал на проспекте Сахарова, по данным МВД, 20 тыс. человек. По данным волонтерской организации "Белый счетчик", там было порядка 50-60 тыс. человек.

На всех акциях задерживались участники. Наибольшее количество пришлось на 27 июля, когда были задержаны свыше 1 тыс. человек.