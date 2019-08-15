Источник сообщил, что А-321 приземлился в поле, а не в аэропорту

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский авиалайнер А-321 произвел аварийную посадку не в аэропорту, а в поле, поскольку из-за поврежденных двигателей не мог маневрировать и возвращаться в пункт вылета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При наборе высоты самолет попал в стаю птиц. Один двигатель из-за повреждений заглох, второй потерял две трети тяги", - сказал собеседник агентства.

При таких обстоятельствах, по его словам, лайнер не мог маневрировать, чтобы вернуться в аэропорт, "пилоты приняли единственно правильное решение - выбрали наиболее безопасное место в поле и посадили судно".

Пассажирский лайнер А-321 вылетел из аэропорта "Жуковский" в Симферополь и вскоре был вынужден совершить экстренную посадку. Из 226 пассажиров и семи членов экипажа несколько человек получили легкие травмы.