10 человек госпитализированы после аварийной посадки А-321 в "Жуковском"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Десять человек госпитализированы после аварийной посадки самолета под Москвой, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"Число пострадавших увеличилось до 10 человек, трое дети. Доставляются в Раменскую ЦРБ", - сказали в главке.

У пострадавших ушибы и ссадины.

Пассажирский лайнер А-321 вылетел из аэропорта "Жуковский" в Симферополь и вскоре был вынужден совершить экстренную посадку.