Поиск

10 человек госпитализированы после аварийной посадки А-321 в "Жуковском"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Десять человек госпитализированы после аварийной посадки самолета под Москвой, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"Число пострадавших увеличилось до 10 человек, трое дети. Доставляются в Раменскую ЦРБ", - сказали в главке.

У пострадавших ушибы и ссадины.

Пассажирский лайнер А-321 вылетел из аэропорта "Жуковский" в Симферополь и вскоре был вынужден совершить экстренную посадку.

Подмосковье Жуковский

Новости по теме

Новости

Возбуждено уголовное дело после аварийной посадки А-321 в Подмосковье

Лайнер А-321 "Уральских авиалиний" садился без шасси

Росавиация подтвердила посадку А-321 в поле после столкновения со стаей птиц

Источник сообщил, что А-321 приземлился в поле, а не в аэропорту

Несколько человек получили легкие травмы при экстренной посадке в "Жуковском"

Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье

"Аэроэкспресс" изменил расписание поездов до "Шереметьево" на два дня

"Аэроэкспресс" изменил расписание поездов до "Шереметьево" на два дня

Больше 250 преподавателей ВШЭ попросили Мосгорсуд освободить Егора Жукова

Либертарианская партия отказалась от предложенных условий митинга 25 августа в Москве

Либертарианская партия отказалась от предложенных условий митинга 25 августа в Москве

Митрохина с третьей попытки зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму

Митрохина с третьей попытки зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');