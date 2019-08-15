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Лайнер А-321 "Уральских авиалиний" садился без шасси

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Лайнер А-321 "Уральских авиалиний" (рейс U6178) садился в Подмосковье с убранными шасси.

Росавиация уточнила, что пассажирский самолет А-321 вылетел из аэропорта "Жуковский" в Симферополь, но столкнулся со стаей чаек. Попадание птиц в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Самолет сел на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП, сообщил "Интерфаксу" представитель Росавиации.

Самолет садился с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели.

"Пожара на борту самолёта не было. Кабинный экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию пассажиров по аварийным надувным трапам", - добавил собеседник.

По предварительной информации Росавиации, пострадали 4 пассажира, они доставлены в больницу Жуковского. Серьезных травм у них нет.

Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что 10 человек госпитализированы после аварийной посадки самолета под Москвой и что они получили ушибы и ссадины.

Гендиректор Уральских авиалиний Сергей Скуратов отметил, что пилоты "сработали четко, по инструкции, именно так каких учили". "Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено", - сказал он Интерфаксу.

По словам Скуратова, такие инциденты со стаями птиц - это экстраординарный случай. "Такое бывает крайне редко, может раз в 50 лет. И птицы были такие крупные - чайки или вороны. Хорошо, что экипаж действовал правильно", - добавил он.

Скуратов выразил также особую благодарность бортпроводникам, они "не растерялись и хорошо организовали эвакуацию".

Жуковский Московская область

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