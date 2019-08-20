Материалы против пяти фигурантов "дела 27 июля" направлены в суд

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) завершил расследование и направил в суд материалы против пяти фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу". По версии следствия, в ходе акции 27 июля 2019 года в центре столицы обвиняемые применили в отношении отдельных сотрудников Росгвардии и полиции насилие.

Кроме этого, по ее словам, завершено расследование по уголовным делам в отношении Владислава Синицы, обвиняемого в возбуждении ненависти к полицейским и призывах к насилию в отношении их детей (ч. 2 ст. 282 УК РФ), а также Константина Котова по обвинению в неоднократном нарушении порядка организации либо проведения собрания (ст. 212.1 УК РФ).

Петренко отметила, что расследование уголовного "дела 27 июля" продолжается.

Как сообщалось, по итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.

После этого в Москве прошли массовые акции в их поддержку, в частности, 14 июля, 27 июля, 3, 10 и 17 августа. По данным ГУ МВД по Москве, на этих акциях были задержаны свыше 1835 человек. Среди них - глава основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Все они получили наказание в виде административного ареста.

Столичный главк Следственного комитета (СК) 30 июля возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки) и ст. 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников правопорядка). По делу проходят 14 человек, 13 из которых арестованы.