Суд арестовал блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Блогер Владислав Синица в Пресненском районном суде Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест до 3 октября блогера Владислава Синицу, предложившего расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов, передал корреспондент "Интерфакса".

Как отметил в суде следователь, арестованного проверяют на причастность к "иным эпизодам преступной деятельности".

Сам Синица и адвокат просили суд отказать следствию, либо продлить срок его задержания на 72 часа, чтобы защита могла собрать характеризующий блогера материал.

"В первую очередь, каждый день моего заключения - это многомиллионные убытки для моей компании", - сказал сам Синица, обращаясь к суду.

В суде в понедельник следователь пояснил, что, "согласно показаниями подозреваемого-обвиняемого Синицы, он признал факт размещения в своих аккаунтах записей, возбуждающих ненависть и вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников Росгвардии, однако вину не признал".

Синица назвал в суде происходящее "абсурдом". Его адвокат заявил, что из записей подзащитного в интернете, про которые идет речь в уголовном деле, "очевидно, что это не призывы, побуждающие к чему-либо, а размышления о том, как оно могло бы быть".

Согласно протоколу допроса, оглашенному судьей, следствию Синица пояснил, что "в публикации угроз конкретным личностям не подразумевал".

31 июля блогер под ником Макс Стеклов разместил в твиттере сообщение, в котором шла речь об идее расправы над детьми сотрудников правоохранительных органов после идентификации в соцсетях их родителей.

О задержании блогера стало известно накануне. Выяснилось, что под именем Макс Стеклов скрывался житель Московской области Владислав Синица 1989 года рождения.

Ему предъявили обвинение в возбуждении ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета (пункт "а" части 2 статьи 282 УК РФ).