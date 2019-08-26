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Суд в Москве оштрафовал фигуранта "дела 27 июля" Данилу Беглеца

Суд в Москве оштрафовал фигуранта "дела 27 июля" Данилу Беглеца
Фото: Reuters

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил штраф в 20 тысяч рублей фигуранту дела о массовых беспорядках Даниле Беглецу за участие в несанкционированной акции в центре столицы 27 июля.

Беглец признан виновным в участии в публичном мероприятии, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Ранее Беглец был привлечен к уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Позднее следствие изменило квалификацию его действий и предъявило обвинение в насилии в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), которое он признал. Уголовное дело Беглеца Тверской суд рассмотрит 3 сентября. Сам фигурант дела арестован до 9 октября.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым было арестовано свыше десяти человек.

Данила Беглец

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