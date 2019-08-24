"Союз МС-14" отведен на безопасное расстояние от МКС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-14", который должен был пристыковаться к Международной космической станции в 08:30 по Москве и не смог сделать это с первого раза, отведён на безопасное расстояние, передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

Стыковка должна была состояться в 08:30 по московскому времени, однако к этому времени корабль находился в 96 метрах от станции. Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, "Союз МС-14" приблизился к МКС, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, но затем на трансляции стало видно, что системе автоматической стыковки не "Курс" не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией. После этого корабль начал отходить от станции, он отведён примерно на 300 метров.

Специалисты ЦУПа пытаются устранить проблему, чтобы начать новую попытку стыковки.

На борту корабля - человекоподобный робот FEDOR.