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Госкомиссия решит судьбу "Союза" с роботом FEDOR после неудавшейся стыковки с МКС

Госкомиссия решит судьбу "Союза" с роботом FEDOR после неудавшейся стыковки с МКС
Робот FEDOR (Skybot F-850) на Байконуре во время подготовки к запуску на орбиту
Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Заседание государственной комиссии началось после того, как транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-14" с человекоподобным роботом FEDOR на борту не смог состыковаться с Международной космической станцией (МКС), передает корреспондент "Интерфакса".

Как передаёт корреспондент "Интерфакса" с заседания в Центре управления полётами, госкомиссия должна установить причины произошедшего и принять решение о дальнейших действиях. Журналистов попросили покинуть ЦУП.

Позднее "Интерфаксу" сообщили в "Роскосмосе", что госкомиссия в 10 утра определит время новой попытки стыковки корабля "Союз МС-14" с МКС.

Стыковка ТПК "Союз МС-14" должна была состояться в 08:30 по Москве, однако к этому времени корабль находился в ста метрах от станции. Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, "Союз МС-14" приблизился к МКС, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем на трансляции было видно, что системе автоматической стыковки "Курс" не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией. После этого корабль с дистанции 96 метров отвели от станции на расстояние 300 метров.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе одна такая ракета, которая отправит в конце сентября на МКС очередную экспедицию.

"Союз-ФГ" оснащена устаревшей аналоговой системой управления украинского производства, на "Союзе-2.1а" аналогичная система уже цифровая и сделана в России. Именно эта ракета с 2020 года будет выводить космос российские пилотируемые корабли.

Союз МС-14 FEDOR

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