"Союз МС-14" с роботом FEDOR пока не смог пристыковаться к МКС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-14", который должен был пристыковаться к Международной космической станции в 08:30 по Москве, пока не смог этого сделать, передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

Стыковка должна была состояться в 08:30, однако к этому времени корабль находился в 100 метрах от станции. Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, "Союз МС-14" приблизился к МКС, совершил облёт станции и встал напротив причального модуля, однако затем на трансляции было видно, что системе автоматической стыковки не "Курс" не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией. После этого корабль с дистанции 96 метров начал отходить от станции, после чего трансляция прекратилась.

На борту корабля - человекоподобный робот FEDOR.

По состоянию на 08:37 по Москве, корабль отошёл от станции на 150 метров.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе одна такая ракета, которая отправит в конце сентября на МКС очередную экспедицию.

"Союз-ФГ" оснащена устаревшей аналоговой системой управления украинского производства, на "Союзе-2.1а" аналогичная система уже цифровая и сделана в России. Именно эта ракета с 2020 года будет выводить космос российские пилотируемые корабли.