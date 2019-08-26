Слушания по делу блогера о призывах к расправам над детьми силовиков начнутся 2 сентября

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 2 сентября приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении блогера Владислава Синицы, которого обвиняют в том, что он предложил расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов.

Заседание назначено на 11:00, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит обвинительное заключение по делу Синицы, а подсудимый выскажет свое отношение к предъявленному обвинению.

Синице вменяется возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ). Он был арестован с санкции Пресненского суда 5 августа.

По версии следствия, 31 июля Синица под псевдонимом "Макс Стеклов" в твиттере "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".

В суде, где решался вопрос об аресте блогера, следователь пояснил, что, "согласно показаниям Синицы, он признал факт размещения в своих аккаунтах записей, возбуждающих ненависть и вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников Росгвардии, однако вину не признал".

Синица, в свою очередь, назвал происходящее абсурдом. Его адвокат заявил, что из записей подзащитного в интернете, про которые идет речь в уголовном деле, "очевидно, что это не призывы, побуждающие к чему-либо, а размышления о том, как оно могло бы быть".

Согласно протоколу допроса, Синица пояснил следствию, что в публикации угроз конкретным личностям не подразумевал.