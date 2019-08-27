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"Коммерсантъ" узнал о планах перевести в "Москву-Сити" еще 14 министерств

При этом им придется "ужаться" с общей площади 600 тысяч квадратных метров до 400 тысяч

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вслед за Минэкономразвития, Минпромторгом и Минсвязи в деловой центр "Москва-Сити" хотят перевести еще 14 министерств и их структурные подразделения, сообщил "Коммерсанту" федеральный чиновник. По старым адресам останутся только МВД, Минобороны, МЧС, МИД и Росархив, добавил он.

Для переезда ведомств в деловом центре ищут новые площади, сказал собеседник издания. Сейчас они занимают в общей сложности около 600 тысяч квадратных метров в разных зданиях. На новом месте им потребуется от 350 тысяч до 400 тысяч квадратных метров, добавил он. По его словам, оптимизировать размещение чиновников хотят за счет создание опен-спейсов. Сокращение площади, которую занимают министерства, позволит сэкономить на их содержании.

В начале лета 2019 года министр экономического развития Максим Орешкин сказал, что почти все министерства могут переехать в "Москва-Сити", напоминает газета. 27 августа министр планировал провести первое совещание по этому вопросу.

Три министерства, а также Росстандарт, Росимущество и Ростуризм переехали в "Москва-Сити" весной 2019 года. Для них купили почти 75 тысяч квадратных метров в "IQ квартале" у "Галс-девелопмент". Агентом стал "Дом.РФ", который теперь займется продажей зданий, которые министерства занимали ранее. По словам источника "Коммерсанта", переезд остальных министерств хотят организовать по той же схеме.

Москва-Сити Минэкономразвития Минпромторг Минсвязи Максим Орешкин Дом.РФ

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