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В ближайшие сутки в московский регион придет мороз

В ближайшие сутки в московский регион придет мороз
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Похолодание до -2 градусов ожидается в ближайшие сутки в столичном регионе, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Метеобюро Москвы и области.

Осадки маловероятны, но в регион придет сильная облачность, которая не позволит воздуху прогреться днем.

В среду, 28 августа, в Москве будет максимум +17, а в ночь на 29 августа похолодает до +2...+4 градусов. Причем по области возможны заморозки до -2.

Как поясняют синоптики причиной понижения температуры станет холодный атмосферный фронт с берегов Финляндии.

Самым теплым день 28 августа был в 1938 году - воздух тогда прогрелся до +35,1 градуса. Холоднее всего в этот день было в 1973 году - всего +2,6 градуса.

Москва

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