В Красногорске мужчина устроил стрельбу с балкона

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Красногорске полиция задержала подозреваемого в стрельбе с балкона многоэтажного жилого дома, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Московской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в полиции получили сообщение о стрельбе у дома на бульваре Космонавтов. Подозреваемый оказался местным жителем 1974 года рождения. Его задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили "Вести.ру" со ссылкой на очевидцев, стрельба произошла в жилом комплексе "Изумрудные холмы". Первые выстрелы с балкона были сделаны около 23:00 1 сентября. Затем подозреваемый сделал еще несколько выстрелов примерно в 5:30 утра. Очевидцы предположили, что стрелявший с кем-то поссорился и выпускал пар.