Коллекторы выстрелили из пневматики в должника и его дочь в Красногорске

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Житель подмосковного Красногорска обратился в полицию в связи с нападением на него коллекторов, сообщает в субботу телеканал "Рен-ТВ".

Сообщается, что 23 августа пострадавший и его девятилетняя дочь столкнулись с двумя вооруженными мужчинами, которые караулили у подъезда. Злоумышленники представились сотрудниками банка и потребовали возврата долга, пригрозив пневматическим пистолетом. Коллекторы сделали несколько выстрелов, в результате мужчина и девочка получили ранения ног, им понадобилась медицинская помощь.

Полиция проводит проверку.