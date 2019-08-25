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Коллекторы открестились от нападения на должника и его дочь в Красногорске

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В "Национальной ассоциации коллекторских агентств" (НАПКА) заявили, что входящие в нее организации не имеют отношения к случаю с нападением на мужчину и его девятилетнюю дочь в подмосковном Красногорске.

"Как только вчера проскочила эта новость, мы сделали быстрый опрос крупнейших агентств. Две трети мне напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов. Мы быстро перепроверяем себя - наши или не наши. На сегодняшнее утро мы можем точно сказать, что это не те коллекторы, которые входят в НАПКА", - рассказал радиостанции "Говорит Москва" президент ассоциации Эльман Мехтиев.

Он также призвал СМИ озвучивать, какую организацию представляли нападавшие, чтобы в следующий раз банки задумывались о том, кому они продают долги.

Накануне телеканал "Рен-ТВ" сообщил, что житель Красногорска обратился в полицию в связи с нападением на него коллекторов. Они подкараулили мужчину у подъезда, с ним была его дочь. Злоумышленники представились сотрудниками банка, потребовали вернуть долг и пригрозили оружием. После этого они выстрелили в должника и его дочь из пневматического пистолета. Пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

Национальная ассоциация коллекторских агентств Красногорск

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