Дмитрий Гудков освободился после 36 суток ареста

Он пообещал поддержать кандидатов в Мосгордуму, которые потребуют освобождения политзаключенных

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Лидер Партии перемен, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков вышел из спецприемника после 36 суток административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе политика. Арест ему назначили по обвинению в призывах участвовать в несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Гудков, которого отказались зарегистрировать кандидатом в Мосгордуму, назвал предстоящие 8 сентября выборы нелегитимными. Главной задачей он назвал освобождение политзаключенных. На выборах он пообещал поддержать кандидатов, которые сделают заявления в поддержку политзаключенных.

30 июля Тверской суд Москвы назначил Гудкову 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Поводом привлечь политика к административной ответственности стал его твит о встрече с избирателями 14 июля. В этот день встреча кандидатов в Мосгордуму с избирателями в Новопушкинском сквере превратилась в шествие по Тверской улице, до мэрии и Могоризбиркома.

23 августа Коптевский суд назначил Гудкову еще десять суток ареста, которые частично наложились на предыдущий административный срок. Поводом для ареста стали призывы участвовать в несогласованной акции 27 июля.