Дмитрий Гудков в ВС РФ обжаловал отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Команда лидера "Партии перемен" Дмитрия Гудкова подала в Верховный суд РФ иск по поводу отказа Мосгорсуда допустить его до выборов в Мосгордуму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Гудкова.

"Не питаем иллюзий, но последовательно гнем свою линию", - отметили в команде Гудкова.

Мосгорсуд отказал Гудкову 21 августа.

В пятницу Коптевский суд Москвы на 10 суток арестовал Гудкова за нарушение порядка проведения митинга 27 июля. Этот срок добавили к назначенным 30 июля 30 суткам - за несанкционированный митинг у Мосгоризбиркома 14 июля.

В Верховный суд обратилась также незарегистрированный кандидат Юлия Галямина. Единственный кандидат, которому удалось оспорить в суде отказ в регистрации - выдвиженец "Яблока" Сергей Митрохин (43 округ).