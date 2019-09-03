Фигурант "московского дела" Иван Подкопаев приговорен к трем годам колонии

Подкопаев стал первым осужденным по событиям 27 июля

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к трем колонии общего режима Ивана Подкопаева за нападение на сотрудников Росгвардии на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, передал корреспондент "Интерфакса".

Суд признал Подкопаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья), и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - огласил приговор судья Александр Меркулов во вторник.

Дело Подкопаева было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину и раскаялся в содеянном. Процесс занял около одного часа.

Подкопаев стал первым осужденным в связи с событиями в центре Москвы 27 июля.

Согласно фабуле уголовного дела, "в ходе акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии". Как отмечается, в результате двум пострадавшим военнослужащим, получившим химический ожог слизистой обоих глаз, потребовалась медицинская помощь.

В суде Подкопаев заявил, что у него не было цели причинить вред сотрудникам правоохранительных органов. Защита попросила дать ему условный срок.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы (выборы назначены на 8 сентября). По итогам мероприятия были задержаны свыше тысячи человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым было арестовано свыше десяти человек.