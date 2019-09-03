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СКР прекратил преследование пяти фигурантов "дела 27 июля"

В действиях Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева усмотрели только "административку"

СКР прекратил преследование пяти фигурантов "дела 27 июля"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет пришел к выводу, что в действиях пяти фигурантов "дела 27 июля" Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Такое решение было принято по результатам "объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения".

Их уголовное преследование прекращено, их отпустят из-под стражи (кроме Васильева, которого не арестовывали).

Поскольку в действиях всех пятерых следствие усматривает признаки административного правонарушения, их дела переданы органам МВД.

Протесты в Москве

Уголовное дело остальных фигурантов продолжается, следствие устанавливает роль каждого.

"Дело 27 июля" возбудили по статье о массовых беспорядках по следам событий в центре Москвы. В тот день там проходила несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, в центре было много полиции и росгвардейцев. За день было задержано более тысячи человек, большинство из них привлекли к административной ответственности.

Фигурантами уголовного дела стали примерно полтора десятка человек. Им сначала вменили участие в массовых беспорядках, а некоторым из них еще и насилие в отношении силовиков. Все они были арестованы, кроме режиссера Дмитрия Васильева, у которого после ночного допроса подскочил сахар в крови и которому потребовалась госпитализация.

Со временем некоторым фигурантам дела обвинения начали переквалифицировать на применение насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии. Вину признали Данила Беглец и Иван Подкопаев, 3 сентября суд начал рассматривать их дела в особом порядке. Блогера Владислава Синицу суд приговорил к пяти годам колонии за твит о возможных расправах над детьми силовиков, разгонявших протестующих.

СКР Сергей Абаничев Даниил Конон Валерий Костенок Владислав Барабанов Дмитрий Васильев

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