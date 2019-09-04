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С воскресенья будет перекрыто движение транспорта у Центризбиркома

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В связи с выборами в России в Москве утром 8 сентября закроют движение транспорта у здания Центризбиркома. Об этом сообщили в в Центре организации дорожного движения в среду.

Большой Черкасский переулок будет перекрыт от Малого Черкасского переулка до Ильинки с 8 утра 8 сентября до 14:00 9 сентября.

8 сентября, в Единый день голосования, в Москве пройдут выборы в Мосгордуму, а также в ряде регионов пройдут губернаторские, парламентские и муниципальные выборы.

Также в ближайшие выходные в столице будут перекрывать движение в местах празднования Дня города. С 22:00 5 сентября до 8 утра 9 сентября будут закрыты Тверская улица (между Пушкинской и Манежной площадями), Охотный ряд, Моховая улица (от Большой Никитской до Тверской), Театральный проезд (до Петровки), а также Малый Гнездиковский, Леонтьевский, Глинищевский, Газетный, Никитский переулки и Тверской проезд.

Центризбирком Мосгордума День города Москва ЦОДД

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