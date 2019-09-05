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Три человека попали под завалы рухнувшей пятиэтажки в Подмосковье

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Под завалами обрушившегося заброшенного здания в Сергиевом Посаде находятся трое рабочих. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

В пресс-службе главка уточнили, что при разборке рабочими здания обрушилось одно его крыло. Размер зоны обрушения 64 кв.м. Как отмечается, есть угроза повторных обрушений.

Ожидается прибытие кинологических расчетов. На месте разворачивают оперативный штаб.

В пресс-службе местной администрации уточнили, что в городском округе Сергиев Посад в поселке Новая Шурма обрушилось здание закрытого пансионата.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, под завалами могут находиться трое или четверо рабочих.

Московская область Сергиев Посад

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