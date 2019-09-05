Поиск

Разбор завалов на месте обрушения в Сергиевом Посаде займет не менее пяти часов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Работы по разбору завалов и поиску людей на месте обрушения здания под Сергиевым Посадом займут минимум пять часов, сообщил "Интерфаксу" в четверг руководитель городского округа Михаил Токарев.

"Ведутся поисковые мероприятия. Людей мы не обнаружили, есть угроза обрушения всего здания в целом. Сейчас специалисты, МЧС, проводят противоаварийные работы, обрушат одну стену, где предполагаемое место, где могут быть люди. Будут в ручном режиме все расчищать", - сказал он.

Токарев уточнил, что на месте завалов пока никого обнаружить не удалось. "Собаки прошли, пока результатов не дали", - уточнил собеседник агентства.

В четверг при разборке рабочими заброшенного пятиэтажного здания бывшего детского лагеря и пансионата "Дружба" в поселке Новая Шурма в Сергиево-Посадском округе произошло обрушение одного крыла. Под завалами находятся три человека.

Московская область Сергиев Посад

Новости по теме

Новости

В МВД заявили, что полиция не препятствовала работе журналистов на акциях в Москве

Что произошло за день: четверг, 5 сентября

Навальный сообщил об обысках в ФБК

Навальный сообщил об обысках в ФБК

Глава СПЧ обещал изучить новый приговор по "дадинской статье"

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

Константин Котов приговорен к четырем годам колонии по "дадинской статье"

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Минобороны РФ опровергло сообщение о гибели российских военных в Сирии

Суд признал активиста Котова виновным по "дадинской" статье

Крупный бизнес займется строительством в пострадавших от паводка иркутских городах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');