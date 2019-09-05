Разбор завалов на месте обрушения в Сергиевом Посаде займет не менее пяти часов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Работы по разбору завалов и поиску людей на месте обрушения здания под Сергиевым Посадом займут минимум пять часов, сообщил "Интерфаксу" в четверг руководитель городского округа Михаил Токарев.

"Ведутся поисковые мероприятия. Людей мы не обнаружили, есть угроза обрушения всего здания в целом. Сейчас специалисты, МЧС, проводят противоаварийные работы, обрушат одну стену, где предполагаемое место, где могут быть люди. Будут в ручном режиме все расчищать", - сказал он.

Токарев уточнил, что на месте завалов пока никого обнаружить не удалось. "Собаки прошли, пока результатов не дали", - уточнил собеседник агентства.

В четверг при разборке рабочими заброшенного пятиэтажного здания бывшего детского лагеря и пансионата "Дружба" в поселке Новая Шурма в Сергиево-Посадском округе произошло обрушение одного крыла. Под завалами находятся три человека.