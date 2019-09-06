Бастрыкин поручит главку расследование дела о нападении на Памфилову

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин ходатайствует о передаче в ведомство дела о нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как заявила Петренко "Интерфаксу" в пятницу, следователи "тщательно проверят и отработают каждую возможную версию совершенного преступления, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью (Памфиловой - ИФ), а также установят его мотив и цель".

По словам Петренко, "учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу ее профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СКР займутся следователи Главного следственного управления".

"В рамках предварительного следствия в предельно сжатые сроки будут приняты все необходимые меры для установления обстоятельств нападения и причастных к нему лиц. В этих целях будут привлечены оперативные силы МВД и ФСБ", - сказала представитель СКР.

Ранее МВД сообщило о том, что в ночь на пятницу, 6 сентября, в Подмосковье неизвестный мужчина проник в дом Памфиловой, ударил ее электрошокером несколько раз и скрылся. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (ч.3 ст. 162). В ЦИКе "Интерфаксу" заявили, что Памфилова здорова. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что от нападавшего глава ЦИК отбилась стулом. Собеседник добавил, что ударов током Памфилова не получила.