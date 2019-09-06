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Два человека стали жертвами пожара в захламленной квартире на юге Москвы

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В квартире на юге Москвы произошло возгорание на площади 20 квадратных метров, два человека погибли. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

В пресс-службе рассказали, что сообщение о пожаре по адресу: Каширское шоссе, дом 50, корпус 2 поступило в МЧС 6 сентября в 14:43. Возгорание произошло "в сильно захламленной квартире, расположенной на 4-ом этаже пятиэтажного жилого дома", уточнили в министерстве.

В 15:00 пожар был ликвидирован, добавили в ведомстве.

Москва МЧС

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