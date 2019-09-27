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Четыре человека, включая ребенка, погибли в пожаре в Тамбовской области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пожар в селе Дмитриевщина Рассказовского района Тамбовской области произошел в ночь на пятницу, погибли четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, сообщает региональное Главное управление МЧС.

"Сообщение о возгорании в частном одноэтажном доме поступило в МЧС около 3 часов ночи. Две автоцистерны прибыли на место происшествия через 10 минут. В 3 часа 20 минут пожар был локализован, в 6 часов - ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на месте происшествия обнаружены четыре погибших человека - 65-летние мужчина и женщина, еще один мужчина, дата рождения которого не установлена, и мальчик 2015 года рождения.

У дома сгорела крыша по всей площади, частично обрушилось полдома, говорится в сообщении.

Тамбовская область

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