Тело одного погибшего нашли под завалами пятиэтажки в Подмосковье

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся заброшенной пятиэтажки в Сергиевом Посаде тело погибшего рабочего. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 20:40 было обнаружено тело погибшего рабочего под завалами обрушившейся здания", - сказали в пресс-службе в пятницу.

На месте продолжаются работы по разбору завалов, отметили в МЧС.

В четверг при разборе рабочими заброшенного пятиэтажного здания бывшего детского лагеря и пансионата "Дружба" в поселке Новая Шурма в Сергиево-Посадском округе произошло обрушение одного крыла. Под завалами находятся еще два человека.