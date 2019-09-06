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Тело одного погибшего нашли под завалами пятиэтажки в Подмосковье

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся заброшенной пятиэтажки в Сергиевом Посаде тело погибшего рабочего. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 20:40 было обнаружено тело погибшего рабочего под завалами обрушившейся здания", - сказали в пресс-службе в пятницу.

На месте продолжаются работы по разбору завалов, отметили в МЧС.

В четверг при разборе рабочими заброшенного пятиэтажного здания бывшего детского лагеря и пансионата "Дружба" в поселке Новая Шурма в Сергиево-Посадском округе произошло обрушение одного крыла. Под завалами находятся еще два человека.

Московская область Сергиев Посад

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