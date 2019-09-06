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В Сергиевом Посаде возбудили дело о гибели рабочих под завалами здания

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - По факту гибели людей под рухнувшим зданием в подмосковном Сергиевом Посаде возбуждено дело о нарушении техники безопасности при строительных работах, сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Она отметила, что, по предварительным данным, в заброшенном здании в поселке Новая Шурма велись работы по демонтажу конструкции, однако перекрытие рухнуло, и под завалами могли оказаться люди - их количество выясняется. Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности на стройке, повлекшем по неосторожности гибель двух и более человек.

Инцидент на территории бывшего детского лагеря и пансионата "Дружба" произошел накануне. В МЧС сообщили, что под завалами находятся три человека.

Подмосковье Сергиев Посад

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