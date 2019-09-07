Московское метро в День города будет работать круглосуточно

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В День города с 7 на 8 сентября столичная подземка и Московское центральное кольцо (МЦК) по новой традиции будут работать без ночного перерыва, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта столицы.

"С 05:30 7 сентября до 01:00 9 сентября метро и МЦК будут работать круглосуточно. В ночь с 7 на 8 сентября поезда будут ходить с интервалами движения от 3 до 10 минут", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что круглосуточно метро также работает в Новый год.

При этом наземный транспорт 7 сентября будет работать по расписанию выходного дня, а 8 сентября - по графику буднего дня. Также с 7 на 8 сентября пассажиры смогут воспользоваться 13 ночными автобусными маршрутами.

При этом из-за перекрытий центральных улиц Москвы для праздничных гуляний, несколько маршрутов наземного транспорта изменят схему движения.

Пригородные электрички в субботу и воскресенье будут следовать по расписанию выходного дня - без дневного перерыва, с добавлением поездов и остановок.

Вместе с тем, добавили в департаменте транспорта, парковка в зоне платного парковочного пространства будет работать в обычном режиме: платно в субботу и бесплатно в воскресенье (за исключением улиц с максимальным тарифом 380 рублей в час).