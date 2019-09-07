Москва отмечает свое 872-летие

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Празднование дня рождения Москвы в выходные дни пройдет на 1,5 тыс. площадках во всех административных округах, старт торжествам по случаю 872-летия города будет дан в субботу на ВДНХ.

"Приглашаю всех на День города! Мы подготовили 1500 площадок во всех округах столицы. Открытие праздника будет на #ВДНХ, а главные события - на Тверской", - написал ранее в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

На Тверской, Моховой, Охотном ряду и в Театральном проезде размещены четыре площадки, посвященные строительству, реставрациям и современному облику ВДНХ, которая в 2019 году отмечает свой 80-летний юбилей.

Самое ожидаемое и необычное шоу запланировано в ММДЦ "Москва-Сити". В честь 872-летия Москвы российские и зарубежные спортсмены собираются установить мировой рекорд по хайлайну. Экстремалы пройдут по стропе между Южной башней комплекса "Око" и небоскребом Neva Towers на высоте более 300 метров.

По информации организаторов шоу, это почти на 100 метров выше предыдущего рекорда. Новое достижение планируется вписать в Книгу рекордов Гиннесса. Выступления состоятся с 11:00 до 16:00 в субботу и в воскресенье.

В День города завершится фестиваль "Цветочный джем", победителей конкурса ландшафтных дизайнеров наградят в парке "Зарядье". Кроме того, в воскресенье на 1475 площадках во всех московских районах пройдет конкурс любительских цветников, мастер-классы, представления и другие развлечения.

На проспекте Академика Сахарова в субботу и воскресенье с 12:00 до 22:00 состоится фестиваль "Наши в городе" с участием известных российских рок-групп.

Всего в культурной программе Дня города почти 100 концертов и спектаклей, 600 творческих мастер-классов и лекций, 200 тренировок с участием профессиональных спортсменов. По традиции 80 музеев и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры Москвы, будут работать бесплатно.

В 21:00 субботы будет дан пятиминутный салют в честь 872-летия Москвы. В общей сложности пусковые установки дадут более 70 тыс. залпов с 33 площадок во всех округах Москвы. Пиротехнические шоу организуют, в частности, в саду "Эрмитаж", в парках "Кузьминки", "Ходынское поле", "Сокольники", в усадьбе Воронцово и в Таганском парке. Точки запуска разместят и вдоль набережной Москвы-реки - в парке Горького, в "Зарядье", а также напротив Большой спортивной арены "Лужников".

В дни празднования 872-летия Москвы в местах проведения массовых мероприятий запретят продажу алкоголя не только в магазинах, но и в ресторанах и барах, уточнили ранее в мэрии.

Спиртные напитки, а также газировку и соки в стеклянной таре нельзя будет приобрести в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых гуляний. Ограничения будут действовать как в центре столицы, на Тверской и Моховой улицах, проспекте Академика Сахарова, Цветном бульваре, Трубной площади и улице Волхонке, так и в других округах.

Власти столицы пообещали в День города хорошую погоду. Для метеозащиты Москвы при необходимости могут быть задействованы 10 самолетов ВКС России и самолет Росгидромета, пояснил заместитель мэра Петр Бирюков.