В главном здании МГУ отремонтируют десять многоэтажных жилых блоков

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - МГУ получил разрешение Главгосэкспертизы России на ремонт актового зала и 10 блоков общежития в главном здании университета на Воробьевых горах, сообщила пресс-служба вуза. Работы проведут за счет федерального бюджета.

В актовом зале, площадь которого составляет 1370,284 кв. м, заменят щиты управления вентиляцией, мультимедийную систему, проведут электротехнические и другие работы. Также там отреставрируют мозаичное панно Павла Корина.

В шести 19-этажных студенческих и четырех профессорско-преподавательских блоках (общая площадь 267 013,8 кв. м) заменят сантехнику и трубы, выполнят вентиляционные, электротехнические и иные необходимые работы.

Главное здание было построено в 1949-1953 годах по проекту архитекторов Бориса Иофана, Льва Руднева, Сергея Чернышева, Павла Абросимова, Александра Хрякова и инженера Всеволода Насонова. До 1990-х годов оно было самым высоким зданием в Европе (183,2 м).