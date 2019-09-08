Москвичи в воскресенье выберут депутатов Мосгордумы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Голосование по выборам депутатов Мосгордумы состоится в воскресенье, в единый день голосования, с 08:00 до 20:00.

"На пятилетний срок по одномандатным округам будут избраны 45 депутатов. На каждый мандат в среднем претендует по пять кандидатов", - сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.

По словам собеседника агентства, регистрацию прошли 225 кандидатов: 58 самовыдвиженцев и 167 партийных кандидатов. За места в столичном парламенте поборются представители девяти партий: ЛДПР (45 кандидатов), КПРФ (42 кандидата), "Справедливой России" (39 кандидатов), "Коммунистов России" (31 кандидат), партии "Родина" (4 кандидата), партии "Яблоко" (3 кандидата), а также "Партии роста", экологической партии "Зеленые", "Гражданской силы" (по одному кандидату).

В трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по электронному голосованию: избиратели избирательных округов №1 (Зеленоград), №10 (районы Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное), которые заранее записались на участие в эксперименте на сайте mos.ru смогут проголосовать дистанционно через компьютеры или свои мобильные устройства.

По данным Мосгоризбиркома, голосование пройдет на 3602 участках: 3440 по месту жительства и 162 - в местах временного пребывания граждан (в больницах и СИЗО). Семь избирательных участков, где будут голосовать сотрудники Росгвардии, по просьбе его командования, откроются раньше на два часа - с 6:00.

На выборах депутатов Мосгордумы 1978 избирательных участков из 3440 будут оборудованы КОИБами - в 28 избирательных округах из 45. На территории этих избирательных участков зарегистрированы около 55% избирателей. При этом контрольный ручной пересчёт голосов проведут только в одном районе из 79, где будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Конкретная территориальная избирательная комиссия, где проведут контрольный пересчёт, будет выбрана по результатам жеребьевки после окончания голосования, то есть после 20:00.

Кроме того, 8 сентября состоятся выборы депутатов органов местного самоуправления семи поселений новой Москвы.