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Думская комиссия по иностранному вмешательству соберется 4 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию попыток вмешательства извне во внутренние дела России проведет первое заседание 4 сентября и рассмотрит по существу вопросы о вмешательстве.

Совет Думы создал эту комиссию 19 августа после акций в Москве в поддержку свободных выборов и независимых кандидатов в Мосгордуму. Ранее аналогичная структура Совета Федерации объявила, что нашла признаки вмешательства в дела России, в частности, признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму.

Комиссия пока провела только организационное заседание. Ее возглавил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Его заместителями стали представители всех думских фракций, всего в комиссию вошло 12 депутатов. В первый же день Пискарев направил в МИД, Роскомнадзор и правоохранительные органы запросы информации об известных этим ведомствам фактах вмешательств.

23 августа Пискарев рассказал, что в комиссию решили пригласить представителей Deutsche Welle, которых представители МИД и Госдумы обвинили в публикации призывов участвовать в несогласованных акциях в Москве. Также он сказал, что депутаты собираются выяснить мнение избирателей по поводу вмешательства в дела России.

Госдума Василий Пискарев Deutsche Welle Мосгордума

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