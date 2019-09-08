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Координатора "Голоса" задержали в Москве за попытку прорваться в управу

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Координатор движения "Голос" Владимир Егоров задержан в Москве при попытке прорваться без документов в управу района "Дорогомилово".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции, накануне в субботу, 7 сентября, около 13:30 мск в полицию поступила информация о хулиганских действиях гражданина на входе в Управу района Дорогомилово. В пресс-службе заявили, что мужчина попытался пройти в помещение, на просьбу охранника ЧОП предъявить документы и назвать цель визита отвечать отказался, при этом провоцировал скандал и попытался пройти на охраняемый объект. Когда охранник попытался остановить его, мужчина ударил работника ЧОП в грудь, нецензурно ругался и угрожал, после чего, прорвался в учреждение.

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Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, на объект прибыли сотрудники Росгвардии, которые передали правонарушителя полиции.

Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении (Мелкое хулиганство). Принято решение о его административном задержании до суда

"Интерфакс" не располагает комментариями Егорова по поводу инцидента.

Между тем ранее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что 7 сентября инцидент произошел в районе Дорогомилово: на избирательном участке эмоциональный гражданин ударил охранника и толкнул женщину. Реут сослался на слова коллег, которые сообщили, что этот человек в 2017 году на муниципальных выборах на одном из участков покусал членов участковых избирательных комиссий.

Москва Голос

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