Поиск

В "день тишины" в Москве задержали хулигана, покусавшего в 2017 году членов избиркома

В "день тишины" в Москве задержали хулигана, покусавшего в 2017 году членов избиркома
Москва. Опломбирование урны для бюллетеней перед началом голосования на избирательном участке
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "День тишины" в столице прошел спокойно, без серьезных нарушений, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

В числе таких случаев инцидент, который произошел в районе Дорогомилово: на избирательном участке эмоциональный гражданин ударил охранника и толкнул женщину.

Хулиган был задержан, в отношении него был составлен протокол.

"Коллеги наши подсказывают, что это тот самый субъект, который в 2017 году на муниципальных выборах на одном из участков покусал членов участковых избирательных комиссий. Говорят, это одно и тоже лицо, будем проверять, разбираться", - добавил Реут.

Он также сообщил, что, в соцсетях говорят, что это близкий соратник одного из незарегистрированных кандидатов.

Член Мосгоризбиркома также рассказал, что было выявлено несколько случаев агитации в день, когда она уже запрещена. В СВАО несколько человек раздавали агитационные листовки в пользу одного из кандидатов. Сам этот кандидат был задержан вместе с ними

"Один из этих задержанных - небезызвестный господин Цукасов, который тоже должен был баллотироваться, но суд решение о его регистрации отменил. На него тоже составлен протокол", - рассказал Реут.

Москва Мосгордума

Новости

Явка на электронное голосование на выборах в Мосгордуму утром составила 15%

Задержанных участников Pussy Riot отпустили без составления протоколов

В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек

В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек

Надежда Толоконникова сообщила о своем задержании в Москве

Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста

Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста

Роскомнадзор предупредил о запрете на агитацию в "день тишины" и в день выборов

Тело одного погибшего нашли под завалами пятиэтажки в Подмосковье

Памфилова рассказала о травмах после нападения

Штаб Навального сообщил об изъятии документов наблюдателей за выборами

Источник рассказал о несработавшем шокере напавшего на Памфилову

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');