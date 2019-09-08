В "день тишины" в Москве задержали хулигана, покусавшего в 2017 году членов избиркома

Москва. Опломбирование урны для бюллетеней перед началом голосования на избирательном участке Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "День тишины" в столице прошел спокойно, без серьезных нарушений, сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

В числе таких случаев инцидент, который произошел в районе Дорогомилово: на избирательном участке эмоциональный гражданин ударил охранника и толкнул женщину.

Хулиган был задержан, в отношении него был составлен протокол.

"Коллеги наши подсказывают, что это тот самый субъект, который в 2017 году на муниципальных выборах на одном из участков покусал членов участковых избирательных комиссий. Говорят, это одно и тоже лицо, будем проверять, разбираться", - добавил Реут.

Он также сообщил, что, в соцсетях говорят, что это близкий соратник одного из незарегистрированных кандидатов.

Член Мосгоризбиркома также рассказал, что было выявлено несколько случаев агитации в день, когда она уже запрещена. В СВАО несколько человек раздавали агитационные листовки в пользу одного из кандидатов. Сам этот кандидат был задержан вместе с ними

"Один из этих задержанных - небезызвестный господин Цукасов, который тоже должен был баллотироваться, но суд решение о его регистрации отменил. На него тоже составлен протокол", - рассказал Реут.