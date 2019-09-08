Полиция не подтвердила обстрел автобуса с наблюдателями на границе Тувы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские не обнаружили следов обстрела автобуса с наблюдателями и журналистами, следующими на выборы в Туву из Красноярского края, сообщает пресс-центр правительства Тувы со ссылкой на и.о. руководителя республиканского МВД Март-оола Тарначы.

"Взяты объяснения с тех, кто находился в автобусе. Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами. На видео можно заметить 3-4 всадника, 5-6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса", - сообщил Тарначы главе региона Шолбану Кара-оолу.

Также он отметил, что по данному случаю отсутствуют заявления о пострадавших, нет жалоб на травмы и увечья, а также не поступало заявлений о материальном ущербе.

Кроме того, по его словам, "граждане, находившиеся в автобусе, не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей избирательной комиссии Республики Тува".

Также в сообщении отмечается, что полиция проверила сообщение в соцсетях о том, что в Бай-Тайгинском районе якобы было совершено нападение на одного из кандидатов в депутаты от ЛДПР. Полицейские выяснили, что он находился у себя дома и в выборах не участвует, так как его кандидатура снята. Информация о пропавших на трассе двух представителях ЛДПР не подтверждается, отмечается в сообщении.

Глава Тувы в ходе встречи с руководителями МВД, ФСБ, Росгвардии поручил взять на особый контроль ситуацию в республике и обеспечить условия для того, чтобы избиратели смогли в спокойной обстановке сделать свой выбор.

Ранее на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" сообщалось о нападении на автобус с наблюдателями и журналистами на границе с Тувой.

В Туве в Единый день голосования проходят выборы депутатов республиканского парламента третьего созыва и 60 муниципальных выборов.