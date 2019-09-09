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Задержанных в футболках с именами фигурантов "дела 27 июля" отпустили из ОВД

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Задержанных 8 сентября в центре Москвы активистов, пришедших на День города в футболках в поддержку фигурантов "дела 27 июля", отпустили из отдела полиции, сообщила "Интерфаксу" одна из задержанных, бывшая участница Pussy Riot Мария Алехина.

"15 минут назад меня отпустили из ОВД с протоколом по части 5 статьи 20.2 УК РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования - ИФ). Меня отпустили последней", - отметила Алехина.

Она добавила, что пока не знает точно, по какой причине ей вменяют просто нарушение правил участия в публичной акции, так как до этого ей уже вменяли часть 8 статьи 20.2 УК РФ (повторное совершение административного правонарушения - ИФ).

Наказание по данной статье предусматривает наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

Ранее сообщалось, что в Москве на рамках при проходе на Тверскую улицу, где шел праздник по случаю Дня города, задержали нескольких активистов, пришедших в футболках с именами фигурантов дела о массовых беспорядках.

Дело о массовых беспорядках было возбуждено после несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля.

Pussy Riot Мария Алехина Москва

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