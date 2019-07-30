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СК расследует три дела о нападениях на полицию 27 июля в Москве

Также по следам этих событий возбудили дело о массовых беспорядках

СК расследует три дела о нападениях на полицию 27 июля в Москве
Во время несанкционированной акции оппозиции в Москве
Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Москве следователи Следственного комитета ведут три уголовных дела о насилии в отношении полицейских и бойцов Росгвардии со стороны участников несанкционированной акции 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СКР.

Кроме того, по аналогичным фактам проводится "ряд процессуальных проверок". 29 июля стало известно о первом уголовном деле. Его фигуранта подозревают в том, что он бросил в омоновцев урну.

Также по материалам прокуратуры 30 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, допущенных на акции 27 июля.

Накануне несогласованной акции "группа лиц" неоднократно публиковала в интернете призывы в ней участвовать, "заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки", говорится в пресс-релизе СК.

"В результате этого 27 июля 2019 года участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия", - установило следствие.

Реакция власти на 27 июля

Акцию 27 июля планировали провести у мэрии Москвы в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации. Власти ее не согласовали. В результате акция получилась рекордной для города за последние годы по задержаниям: 1074 человека, по данным МВД, и 1373, по данным "ОВД-Инфо". Более 250 из них остались в отделениях полиции до понедельника. По данным Мосгорсуда, 61 из них суды назначили аресты и еще 161 - штрафы. Среди арестованных оказалось несколько незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

30 июля замгенпрокурора Александр Буксман на коллегии Генпрокуратуры заявил, что "последние события в Москве" показали, что нужно скорректировать надзор за подготовкой к выборам 8 сентября в единый день голосования. Он потребовал, чтобы прокуроры жестко пресекали попытки проводить незаконные и несогласованные уличные мероприятия.

Мэр Москвы Сергей Собянин в этот же день впервые прокомментировал события минувшей субботы. Он назвал протесты "массовыми беспорядками", спланированными и хорошо подготовленными. Он считает, что представителям оппозиции были нужны не выборы, а беспорядки и не регистрация кандидатами, а нелегитимное присвоение власти. По его оценке, их организаторы перешли к провокациям, нападениям на полицию и попыткам перекрытия дорог и вынудили правоохранительные органы применить силу. Полицию и Росгвардию он поблагодарил за адекватные действия в этой ситуации.

Отказ заявителей из Либертарианской партии проводить 3 августа акцию в предложенном им месте - на проспекте Академика Сахарова - он расценил как возможную подготовку "новой провокации против горожан".

Мосгордума СКР МВД Сергей Собянин Либертарианская партия Александр Буксман

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