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В Москве задержали активистов в футболках с именами фигурантов "дела 27 июля"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на рамках при проходе на Тверскую улицу, где идет праздник по случаю Дня города, задержали нескольких активистов, пришедших в футболках с именами фигурантов дела о массовых беспорядках, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Партии перемен.

"Евгений Овчаров, Мария Кузнецова (ребята из моего штаба), (бывшая участница Pussy Riot) Мария Алехина, (журналист и муниципальный депутат) Илья Азар, (журналист) Виктория Ивлева, (координатор "Открытой России" в Москве) Татьяна Усманова - это только несколько имен. Реально задержанных куда больше", - написал в своем телеграм-канале лидер Партии перемен Дмитрий Гудков.

Протесты в Москве

Он отметил, что на Азаре такой футболки не было.

В свою очередь Азар сообщил, что после прохода рамок к нему подошли сотрудники 2-го оперативного полка. "Показали смартфон, что я у них в списке "подозрительных лиц" (там у многих пометка "федеральный розыск", а у меня "проверка документов") и начали изучать паспорт. Изучали долго, звонили куда-то, ну и задержали, а потом и еще десять человек в футболках", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Позже Илью Азара отпустили и принесли извинения, передает корреспондент "Интерфакса".

Дело о массовых беспорядках было возбуждено после несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля.

Москва Партия Перемен Дмитрий Гудков Илья Азар

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