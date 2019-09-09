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В "Единой России" назвали достойным результат партии на выборах в Мосгордуму

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Из 26 кандидатов, которые проходили предварительное голосование "Единой России" (ЕР), победу на выборах в Мосгордуму одержали 19 человек. Об этом заявил "Интерфаксу" в понедельник, 9 сентября, секретарь Генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Это достойный результат для партии", - отметил Турчак.

Он также добавил, что по итогам единого дня голосования ЕР может получить в Московской городской думе 25 мандатов из 45. "Таким образом у фракции "Единой России" в Мосгордуме будет большинство", - сказал Турчак.

Ранее стало известно, что после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила 21,77%. Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, это выше, чем на прошлых выборах 2014 года.

Андрей Турчак Единая Россия Мосгордума

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