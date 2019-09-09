Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий явка на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва составила 21,77%.

Как сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, это выше, чем на прошлых выборах 2014 года (21,04% - ИФ).

Он напомнил, что среди кандидатов-победителей 26 шли самовыдвижением, 13 выдвинуты КПРФ, по 3 - партиями "Яблоко" и "Справедливая Россия".

Горбунов также считает, что избирательные комиссии справились с поставленной задачей на выборах.

"Я, когда обращался к москвичам, призывал всех прийти на избирательные участки и выбрать достойных на их взгляд депутатов, значит это мнение москвичей",- сказал Горбунов на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса", как он оценивает результаты выборов.

По его словам, система избирательных комиссий действовала в соответствии с законом и свою задачу выполнила.

В Мосгордуму прошли четыре представителя "Яблока". Так, член "Яблока" Дарья Беседина, победившая в 8-м округе, шла самовыдвижением, но поддержана партией.