Полицейские задержали москвича, державшего в гараже львенка

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который держал львенка в гараже на проспекте Мира. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка полиции.

Дикое животное в гараже обнаружили участковый уполномоченный, сотрудники управы и департамента природопользования, которые проверяли поступившую жалобу.

Документов на львенка у владельца гаража не оказалось. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Львенка передали в центр передержки.