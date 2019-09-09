Поиск

Полицейские задержали москвича, державшего в гараже львенка

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который держал львенка в гараже на проспекте Мира. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка полиции.

Дикое животное в гараже обнаружили участковый уполномоченный, сотрудники управы и департамента природопользования, которые проверяли поступившую жалобу.

Документов на львенка у владельца гаража не оказалось. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Львенка передали в центр передержки.

Москва МВД

Новости

Гендиректора "Дождя" Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос

Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press

Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press

Суд в Москве арестовал до ноября обвиняемого в нападении на Памфилову

Суд в Москве арестовал до ноября обвиняемого в нападении на Памфилову

Напавший на Памфилову взломщик признал вину

Напавший на Памфилову взломщик признал вину

Поражение лидера московских единороссов в округе не станет для него концом в партии

Выборы в Мосгордуму - 2019

Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

Итоговая явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Выборы в Мосгордуму - 2019

Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
Выборы в Мосгордуму - 2019

Собянин заявил, что Мосгордума стала политически разноплановой благодаря выборам

Собянин заявил, что Мосгордума стала политически разноплановой благодаря выборам

Задержанных в футболках с именами фигурантов "дела 27 июля" отпустили из ОВД

Выборы в Мосгордуму - 2019

Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов на выборах в Мосгордуму

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');