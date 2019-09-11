ФСИН объяснила использование заброшенных камер в "Бутырке" переполненностью и ремонтом

Одна из камер Бутырского СИЗО №2 Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Размещение арестантов старейшего московского следственного изолятора "Бутырка" в нежилой башне вызвано превышением лимита заключенных и ремонтом камер, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков "Интерфаксу" в среду.

Он также отметил, что "данная мера была временной и связана с тем, что в здании, построенном в 1771 году, постоянно проводятся ремонтные работы, требующие поэтапного освобождения действующих камер для проведения в них ремонта".

Накануне ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников сообщил "Интерфаксу" об обнаружении подследственных граждан в одной из ранее закрытых старинных башен СИЗО-2 ("Бутырка").

"На территории СИЗО есть четыре старинные башни. Одна из них, в которую был заключен Емельян Пугачев, - сейчас музей, остальные три были закрыты несколько лет назад. При проверке поступившей в ОНК Москвы информации общественники выявили, что одна из башен эксплуатируется и там содержатся двое арестантов, подозреваемых в разбое", - сказал Мельников.

По его словам, люди находятся в камере площадью примерно четыре квадратных метра, с напольным унитазом без сидения, а из сломанного смесителя постоянно льется вода.

Кроме этого, отметил представитель ОНК, еще одни эксплуатируемые "казематы" члены ОНК нашли в СИЗО-2 ("Матросская тишина"). "Это полуподвальные помещения с плесенью на стенах и грибком, а также чашей Генуя вместо нормальных унитазов. Кроме того, камеры находятся в непосредственной близости с туберкулезным блоком", - рассказал Мельников.

По его словам, таких камер в СИЗО около десяти штук, вместимостью от 6 до 12 человек.