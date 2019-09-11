Заключенных из старинной башни "Бутырки" вернули в нормальные камеры

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, такую информацию он получил от руководства СИЗО.

Накануне, 10 сентября, представитель ОНК сообщил "Интерфаксу" об обнаружении подследственных граждан в одной из ранее закрытых старинных башен старейшего московского следственного изолятора "Бутырка".

"На территории СИЗО есть четыре старинные башни. Одна из них, в которую был заключен Емельян Пугачев, - сейчас музей, остальные три были закрыты несколько лет назад. При проверке поступившей в ОНК Москвы информации общественники выявили, что одна из башен эксплуатируется и там содержатся двое арестантов, подозреваемых в разбое", - сказал Мельников.

По его словам, люди находятся в камере площадью примерно 4 кв. метра, с напольным унитазом без сидения, а из сломанного смесителя постоянно льется вода.

В свою очередь, представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков пояснил "Интерфаксу", что "размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, в первую очередь, обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения".

Он также отметил, что "данная мера была временной и связана с тем, что в здании, построенном в 1771 году, постоянно проводятся ремонтные работы, требующие поэтапного освобождения действующих камер для проведения в них ремонта".