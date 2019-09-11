Мэрия отказалась согласовывать акции протеста 21-22 сентября в центре Москвы

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы отказалась согласовать протестные акции в центре столицы 21 и 22 сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Партии перемен в среду.

Согласно уведомлению, которое подала член политсовета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева, 21 сентября предполагалось провести митинг "против насилия и политического преследования" на проспекте Сахарова, 22 сентября - шествие "За освобождение политических узников" от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

В заявке на шествие указано количество участников до 10 тыс. человек, в заявке на митинг - до 100 тыс. человек. О подаче заявки Вихарева сообщала "Интерфаксу в понедельник, 9 сентября.

В ответах мэрии говорится, что проведение обеих акций невозможно из-за большого количества запланированных на эти даты мероприятий. И митинг, и шествие предлагается перенести в Марьино, на пересечение улиц Перерва и Люблинская, рассказали в пресс-службе.

Вихарева призвала избранных депутатов Мосгордумы поддержать эти акции и, кроме того, начать разработку закона, "который бы запрещал чиновникам в произвольном порядке запрещать митинги и отправлять всех в Перерву".