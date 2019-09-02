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Помощница экс-депутата Гудкова подала заявку на митинг в Москве 14 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Помощница экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова и заявитель последних митингов оппозиции Эльвира Вихарева уведомила мэрию Москвы о проведении протестной акции 14 сентября.

"Подала новую (очередную) заявку на митинг на проспекте Сахарова. Уверена, повод после этих "выборов" будет еще более сильный, чем сейчас. Да и политические процессы никто не отменял, только сегодня очередной арест", - написала в своем телеграм-канале Вихарева.

Митинг, согласно заявке, должен пройти в 14:00. По закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" уведомление о проведении публичного мероприятия должно быть подано не ранее чем за 15 и не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

"Если вы считаете, что власть успокоилась, то это не так. Прекращение избиений и возможность ходить по бульварам без жестких задержаний - это не то, о чем мы мечтаем. Повторюсь, ни одно из заявленных ранее требований не выполнено. То настоящее, в котором мы сейчас живем - затишье перед бурей. Необходимо продолжать бороться всеми возможными методами", - считает Вихарева.

Ранее мэрия Москвы отказывала оппозиционерам в согласовании акций 24 и 31 августа. 31 августа в столице прошло несогласованное шествие в поддержку политзаключенных, которое, по данным МВД посетили 750 человек, сами организаторы насчитали несколько тысяч человек.

Причиной московских протестов стал недопуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Лидеры оппозиции подверглись ряду административных арестов, а против участников митингов завели уголовное дело о "массовых беспорядках". Теперь основным требованием протестов стало прекращение преследования активистов.

Геннадий Гудков Эльвира Вихарева

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