Партия перемен подала в мэрию Москвы заявки на акции 21 и 22 сентября

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Член политсовета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева подала в мэрию Москвы уведомления о митинге и шествии 21 и 22 сентября. Об этом она сообщила "Интерфаксу". Цель акции - выступить против насилия и политического преследования и потребовать соблюдения конституционных прав граждан, говорятся в уведомлении.

Вихарева также попросила избранных депутатов Мосгордумы поддержать эти заявки, поскольку у них теперь для этого есть "трибуна и полномочия": "ведь если половина городского парламента потребует проведения митинга, никакая мэрия не сможет этому помешать".

Она предложила депутатам выпустить заявления в поддержку акции, написать обращения в мэрию и начать работу над законопроектом, который бы разрешил проводить митинги "без бесконечных разрешений от чиновников".

В уведомлениях Вихарева указала митинг численностью до 100 тысяч человек на проспекте Академика Сахарова, который она планирует провести с 14:00 21 сентября до 18:00.



22 сентября она запланировала шествие численностью до 10 тысяч человек от Страстного бульвара по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова. Время сбора - 13:00, время акции - с 14:00 до 17:00. Участники шествия потребуют прекращения административного и уголовного преследования участников недавних протестов, освобождения политзаключенных и обеспечения безопасности и свободы мирных собраний. "В ответ на заявку на шествие 14 сентября мэрия предложила перенести мероприятие на улицу Перерву (юго-восток Москвы). Я, конечно, буду далее идти в суды. Сейчас я подала новое уведомление на следующие выходные", - отметила она.

Лидер Партии перемен - бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, он выдвигался в депутаты Мосгордумы, но ему отказали в регистрации, забраковав подписи избирателей, которые он собрал в свою поддержку. Ранее Вихареву называли помощником отца политика - также бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Гудков-старший также выдвигался в Мосгордуму, и ему отказали в регистрации, так как в поданных в избирком документах он не указал зарубежную недвижимость жены.

Минувшим летом Вихарева подавала ряд заявок на акции протеста. Заявку на митинг 14 сентября на проспекте Академика Сахарова она подавала 2 сентября.

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября, к ним не допустили почти никого из независимых кандидатов. В результате в городское собрание пройдут 25 единороссов, которые шли самовыдвиженцами, 13 выдвиженцев от КПРФ, трое от "Единой России", еще трое от "Яблока" и одна кандидат, которая выдвигалась при поддержке "Яблока".