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Температурный рекорд 1955 года побит в Москве

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Воздух в районе главной московской метеостанции на ВДНХ к 13:00 четверга успел прогреться до 25,6 градуса, сообщил Гидрометцентр России.

По данным наблюдений, это самое теплое 12 сентября в Москве за последние 64 года. Предыдущий температурный рекорд был установлен 12 сентября 1955 года - 25,4 градуса.

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Температура в московском регионе продолжает расти, не исключено, что будет побит абсолютный температурный рекорд для 12 сентября, который был установлен в 1932 году и составил 26,4 градуса.

Ранее сообщалось, что в четверг в столице был побит температурный рекорд 1972 года, в городе было зафиксировано 26,8 градуса.

По информации синоптиков, в этом году температурные показания 11 и 12 сентября на 7-8 градусов выше климатической нормы. Осень 2019 года в целом пока на пять градусов теплее многолетней климатической нормы.

Москва

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